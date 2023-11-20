العنف ضد الأطفال بثقافة الإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم قصر ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، أمس الأحد، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العنف ضد الأطفال

وشهدت مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات محاضرة بعنوان “تعريف العنف ضد الاطفال” وناقشت عدة نقاط أهمها

تعريف العنف، وتعريف منظمة الصحة العالمية للعنف ضد الأطفال، اليوم العالمي للأعنف، أنواع العنف ضد الأطفال، اسباب العنف، جهود الدولة المصرية للتصدي للعنف، قوانين منظمة الصحة العالمية لنبذ العنف ضد الأطفال، نبذة عن بعض حواداث العنف ضد الأطفال، تنفيذ النشاط نسمة عبد الفتاح، إشراف محمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

زيارة تفقدية لقصر الاسماعيلية

وفي نفس السياق قامت مدرسة توفيق عتمان الاعدادية المشتركة بفايد بزيارة تفقدية لقصر ثقافة الإسماعيلية،

وقام الطلاب بجولة داخل القصر بمكتبة الطفل، ونادي تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى معرض كتب بأسعار مخفضة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الكبير،وخلال الجولة قام محمد رشدى مدير القصر بشرح للكل الانشطة الذى يقدمه القصر.

الاحتفال بأعياد الطفولة بمكتبة أبوصوير الثقافية

من ناحية أخرى، قدمت مكتبة ابوصوير الثقافية بالإسماعيلية، محاضرة ثقافية بعنوان “ أطفالنا مستقبلنا” بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة، وتحدثت المحاضرة في عدة نقاط أهمها: أطفال اليوم هم شباب الغد وعماد المستقبل، دور الطفل في الحفاظ على بيئتة ومجتمعه وبلاده،حقوق الطفل التي أقرها القانون المصري والتي يجب حمايتها من جميع أفراد المجمتع، التعامل الأمثل بين الطفل وأصدقاءه وأساتذته في البيت والمدرسة والشارع، كيف يتحلى الطفل بالأخلاق الحميدة التي تجعله انسان صالحًا في نظر الآخرين، كيفية إكتشاف المواهب الموجودة داخل نفوس الأطفال وتطويرها.



وتم في نهاية المحاضرة الاستماع لأسئلة الحضور، وتم توزيع جوائز وشهادات تقدير على الأطفال المشاركين في المحاضرة.