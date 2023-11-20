انت الان تتابع خبر مي كساب تكشف عن الشيئ الذي جعلها تخرج من حزنها على والدها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة مي كساب خلال لقائها الاخير، أن أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حضن أبويا"، هي التي اخرجتها من الحزن الشديد على والدها الذي رحل قريباً، وأنها ستطرح خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مي في تصريحات لبرنامج "مساء الإمارات" الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز أحمد على قناة "الظفرة": "الأغنية فكرة رامز سليمان وكان المفروض تنزل في الصيف ولكن ظروف وفاة والدي جعلتني أؤجّل طرح الألبوم". وأضافت: "الأغنية دي خلّتني أعرف أدخل في مود الغنا تاني بعد الظروف اللي مريت بيها الفترة الأخيرة وهي من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي".

وكشفت مي كساب وجود جزء خامس من مسلسل "اللعبة"، قائلةً: "إحنا لسة في مرحلة الاتفاق ولو تمت على خير أكيد هيكون فيه".

يُشار إلى أن مي كساب كشفت عن أسباب خروج مسلسل "جعفر العمدة" من الموسم الرمضاني 2024 وتأجيله لعام 2025، حيث قالت: "تم الاتفاق على تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2025 نظراً لعدم الانتهاء من كتابة السيناريو حتى الآن، وذلك كي يخرج في أفضل صورة للجمهور بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل في رمضان 2023".

الجدير بالذكر أن مي كساب نالت إشادات كثيرة من الجمهور عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، وهو بطولة: محمد رمضان، إيمان العاصي، هالة صدقي، زينة، أحمد داش...، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.