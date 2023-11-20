نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. حفل زفاف نهال نبيل صاحبة تتر مسلسل "سارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل المطربة نهال نبيل، بزفافها يوم الجمعة القادمة وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء، وذلك بالقرية الفرعونية بالجيزة.

ما هي آخر أعمال نهال نبيل؟

وكان لنهال عدد من الأغاني التي قدمتها خلال الفترة الماضية وحققت من خلالها نجاح كبير، ولعل أبرزها "الرفاق" وهي من كلمات محمد شوقي وألحان خالد الجندي وتوزيع محمد جودة، وحققت 200 ألف مشاهدة على اليوتيوب فقط، ومن قبلها طرحت عزيزي الإكتئاب والتي طرحتها قبل 6 أشهر وحققت نحو مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب.



وتتناول الأغنية شخصية البنت القوية التي تعرف كيف تُحقّق التوازن الصحيح في الحياة وتعتمد على نفسها وتؤمن بإحساسها وبقراراتها بخاصة بعد الإنفصال عن الحبيب على الرغم من محاولاته الدائمة للعودة إليها.

نبذة عن نهال نبيل

وتعتبر نهال نبيل، واحدة من أهم المطربين الشباب، وسبق وقدمت أغاني مسلسل "سارة" لحنان ترك وأحمد رزق، وحققت وقتها أغاني المسلسل نجاحًا كبيرًا للغاية.