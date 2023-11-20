نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم".. إشادات واسعة من الجمهور بأداء الفنان أحمد داود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة الأولى من مسلسل " زينهم " بطولة الفنان أحمد داود على شاشة on الفضائية، حيث كان هناك ردود فعل إيجابية واشادات واسعة من الجمهور حول أداء الفنان أحمد داود.

ردود فعل الجمهور حول أداء أحمد داود في مسلسل “زينهم”

وعلق الجمهور حول أداء الفنان احمد داود عبر حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال أحد المتابعين:" أحلى مسلسل في الدينا"، وعلق آخر: "مشوق جدًا ربنا معاك"، وقال آخر:" جامد ومتألق كالعادة يا فنان"، تعليق آخر: "مليش في الاكشن بس هتابعه عشانك".

أحمد داود يروج لمسلسل زينهم

يذكر أن الفنان أحمد داود قد روّج لمسلسل" زينهم" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" وذلك من خلال نشر البوستر الدعائي للمسلسل، قائلا: "زينهم زكريا نورتوا المشرحة، مسلسل زينهم الساعة 8 مساء على On ومنصة Watch it".

من هم صناع مسلسل “زينهم”؟

مسلسل " زينهم " مأخوذ عن كتاب " أصدقائي الموتى شكراء" للكاتب محمد جاب الله ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمى أبو ضيف ومحمد أبو داود وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.

أحداث مسلسل “زينهم”

وتدور أحداث مسلسل " زينهم " فى إطار تشويقى لايت حول زينهم والذي يجسد دوره الفنان أحمد داود حيث يعمل خلال الأحداث طبيب شرعي في المشرحة، ويتعرض للعديد من المواقف مع الموتى لكنه يخفي عمله عن عائلته حتى لا يخافون منه.



مواعيد عرض مسلسل "زينهم"

يعرض مسلسل " زينهم " على قناة أون في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد في الساعة الواحدة صباحًا، والثانية عشرة ظهرًا في اليوم التالي، كما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد على نفس القناة في الساعة العاشرة صباحًا، والخامسة مساءً في اليوم التالي