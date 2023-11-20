سوسن بدر تعيش صراعات مع أبنائها في مسلسل " حدوتة منسية "

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير مسلسل " حدوتة منسية " المقرر عرضه في شهر يناير المقبل، حيث تجسد دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

تدور مسلسل " حدوتة منسية " في إطار اجتماعي عائلي، عن أزمة ميراث في عائلة كبيرة، بين أبناء سوسن بدر، ويحدث شِقَاق وأزمة عائلية بين الإخوة هشام اسماعيل ومحمود حجازي، محمد علي رزق، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، ويمتد الخلاف لكل شخص في أسرته، بسبب هذا الميراث.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

مسلسل" حدوتة منسية” من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.

سوسن بدر تنتظر عرض فيلم آل شنب

ومن ناحية أخرى، تنتظر سوسن بدر عرض فيلم “آل شنب” مع النجمة ليلى علوي في دور السينمات المصرية خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم " آل شنب " بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

سوسن بدر تواصل تصوير فيلم سارة وعلي

كما تواصل سوسن بدر تصوير الفيلم السينمائي " سارة وعلى"، بطولة كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

وتدور أحداث فيلم “ سارة وعلي” في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.