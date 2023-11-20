أحمد ماهر ينضم لفريق عمل "صيد العقارب"

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان أحمد ماهر، لعدد من نجوم الدراما المصرية ضمن فريق عمل أسرة مسلسل “صيد العقارب”، بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

فريق عمل مسلسل "صيد العقارب"

حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام"، ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرا، وحظى باستحسان الجمهور والنقاد.

ما هي آخر أعمال غادة عبد الرازق؟

نجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضى وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

وحققت النجمة غادة عبد الرازق، نجاحًا كبيرًا في أكثر من 29 مسلسلًا دراميًا وكان أبرزهم عائلة الحاج متولي، محمود المصري، زهرة أزواجها الخمسة، السيدة الأولى، مسألة مبدأ، وضد مجهول، هذا بالإضافة لبطولتها لأكثر من 25 فيلمًا سينمائيا.