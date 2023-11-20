رباب طارق: حنان مطاوع "ست الستات".. ودعم زوجي من أسباب نجاحي (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت الفنانة رباب طارق جمهورها بتقديمها لدور "كوافيرة" في مسلسل "صوت وصورة"، ونجحت فى تقمص شخصية الفتاة الشعبية بشكل جيد، وتفاعل معها الجمهور عبر السوشيال ميديا مشدين بأداءها.

رباب طارق: قلقت من تجسيد دور “فوفا” في “صوت وصورة”.. وتغلبت على مخاوفي بدعم زوجي وحنان مطاوع

وأعربت الفنانة رباب طارق لـ "دوت الخليج الفني"، عن سعادتها الكبيرة لنجاح دور "فوفا"، لافتة إلى أنها شعرت بالقلق والخوف قبل بدء التصوير، حيث أنها شخصية جديدة، لم تقدمها من قبل، فدائمًا كانت تقدم أدوار الفتاة الـ "كيوت" الهادئة المحبة الإرستقراطية، ولكنها تمكنت من التغلب على مخاوفها بدعم زوجها رامي الطمباري والنجمة حنان مطاوع والمخرج محمود عبد التواب.

رباب طارق: لم أقابل مثل “فوفا” في حياتي.. والعمل مع حنان مطاوع حلم وتحقق

وقالت أنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح وأنها تفاجأت من ردود أفعال الجمهور، مشيرة أن نموذج "فوفا "لم تراه من قبل؛ لإن الأماكن التي تردد عليها لايوجد بها هذه النماذج.



وتابعت أن سرّ نجاح شخصيتها؛ لأنها مكتوبة بشكل جيد، مشيرة أنها تحمست للمشاركة في العمل؛ لإعجابها الشديد بشركة أروما، فقد كانت تتمنى العمل معهم بعد متابعتها لأعمالهم الناجحة، وأيضًا لوجود محمود عبد التواب، فهو مخرج متميز، ووصفته بأنه عشرة العمر، وكذلك الفنانة حنان مطاوع التي وصفت تعاونها معها بأنه حلم وتحقق.

رباب طارق عن حنان مطاوع:فنانة متواضعة ولا يوجد أحدًا في أخلاقها



وأكدت على أن كواليس العمل مع حنان مطاوع رائعة للغاية، لافتة أنها تستحق لقب "ست الستات"، فهي فنانة متواضعة ومحترمة ولا يوجد أحدًا في أخلاقها، وتحب كل أصدقائها،وتمدهم بالطاقة الإيجابية، وكانت داعمة لكل من حولها في اللوكيشن من أصغر شخص إلى أكبرهم.

رباب طارق: صدقي صخر قمة في الاحترام.. وعمرو وهبة كان يشجعني خلف الكامير

أما عمرو وهبة فوصفته بأنه شخص جميل على المستوى الفني والإنساني، طاقته جميلة، وكان يشجعها خلف الكاميرا، وصدقي صخر قمة في الاحترام والأخلاق والموهبة، لم يكن لنا مشاهد كثيرة سوى مشهدين، وكانوا من أكثر المشاهد التي كانت كواليسها جميلة ومميزة، وكل الكرو كانوا أكثر من رائعين وموهوبين.

رباب طارق تعلق على تشبيهها بالفنانة علا رامي



كما ردت رباب طارق على تشبيه الجمهور لها بالنجمة علا رامي، معلقة: "علا رامي فنانة جميلة وقمر القمرات، شرف كبير ليا إن ابقى قمر زيها، وإن هما يشبهوني بيها شكلًا، بس مش بشوف إن أنا شبه حد ممكن يبقى فيه ملامح، بس الشبه الفظيع ده أنا مش بشوفه بيقولوا إني شبها وشريهان كمان وده شرف كبير ليا إن ابقى جميلة من الجميلات دول دي حاجة تسعدني".

رباب طارق تتحدث عن زوجها النجم رامي الطمباري

وأوضحت أنها تعتبر دعم زوجها الفنان رامي الطمباري لها من أهم الأشياء بالنسبة لها؛ لإنه فنان كبير ومثقف فكون أنه يدعمها تعتبر بمثابة شهادة كبيرة بالنسبة لها، لافتة إلى أنهما كزوجين يدعمان بعضهما دائمًا بعيدًا عن كونهم فنانين، وأراءه بالنسبه لهم من أهم الآراء التي تجري عليها دائمًا.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة "؟

مسلسل "صوت وصورة "، يعرض حاليًا عبر قناة DMC ومنصة Watch it، وهو بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامي الطمباري، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، وآخرون من النجوم.