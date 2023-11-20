نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار رجل أعمال في مسلسل "دومينو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان إياد نصار لبدء تصوير مشاهده ضمن مسلسله الجديد والذي تعاقد على بطولته مؤخرًا، وهو يحمل اسم "دومينو"، حيث يجسد خلاله شخصية رجل أعمال ومريض نفسي.

من هم أبطال مسلسل "دومينو"؟

مسلسل "دومينو" يتكون من 10 حلقات، ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، ويضم عدد من الفنانين منهم: إياد نصار،دينا الشربيني، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج محمد بركة، ومن إنتاج محمد مشيش.



ما هي آخر أعمال إياد نصار؟

وفي سياق آخر، حقق الفنان إياد نصار مؤخرا نجاحًا كبيرًا في دوره في مسلسل "وش وضهر"، والذي عرض عبر منصة شاهد الإلكترونية، وشاركه في العمل ريهام عبد الغفور، ميمي جمال، إسلام جمال، وآخرون من النجوم.



من هم أبطال مسلسل "صلة رحم"؟

ويشارك الفنان إياد نصار، في مسلسل جديد بعنوان "صلة رحم"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين منهم: إنجي المقدم،علي الطيب،أسماء أبو اليزيد، وآخرون من النجوم، ومن إخراج تامر النادي.



كما ظهر الفنان إياد نصار، مؤخرًا أيضًا كضيف شرف في مسلسل "ستهم"،من بطولة النجمة روچينا والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وجسد فيه شخصية زوج روچينا الذي يتوفى خلال أحداث المسلسل.



من هم أبطال مسلسل "ستهم"؟

ضم مسلسل "ستهم" مجموعة من الفنانين منهم: روچينا،نانسي صلاح،أمير صلاح،أحمد الرافعي،سلوى عثمان، إبراهيم السمان، والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وآخرون من النجوم، إخراج رؤوف عبد العزيز.

من هم أبطال مسلسل "تغيير جو"؟

وشارك أيضًا في مسلسل "تغيير جو" بطولة الفنانة منة شلبي، ميرفت أمين،شيرين صالح بكري،عصام عمر، عايدة الكاشف، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف منى الشيمي،و مجدي أمين،والمسلسل مكون من 15 حلقة.

أما في السينما فهو يشارك في الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف،أحمد داود،أحمد الفيشاوي،وآخرون من النجوم.