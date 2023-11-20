نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة في حفل بافتا اسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام النجم أمير المصري خلال حفل توزيع جوائز البافتا اسكتلندا بالتصريح على السجادة الحمراء بضرورة وقف إطلاق النار وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة صرح " قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار"

امير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل

يذكر أن أمير المصري قد فاز من قبل بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا اسكتلندا عن دورة في فيلم Limbo. كما أن منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) قد اختارت النجم أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد هذا العام عن فيلم In Camera وستظهر النتائج في ديسمبر القادم.

تعليق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به " ‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل إحساسي به ثقيل جدًا".