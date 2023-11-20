وليد فواز:" مبقاش عندي خلق وما اتعرضتش لوقائع تحرش وبغير على اللي تخصني"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان وليد فواز، ضيف في برنامج “سبوت أون”، وتحدث عن صفاته الشخصية ومشاركته في مسلسل “ صوت وصورة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، لذلك نستعرض أبرز تصريحاته في السياق التالي.

ما هي أمنية وليد فواز ؟

وقال وليد فواز:“ حلمي أجلس في مكان لوحدي ويكون في أكل وسمك وبحب أرد على الناس بمواقع السوشيال ميديا”.

ما أغرب تعليق شاهده وليد فواز؟

وتابع:" أغرب تعليق اتقالي من الجمهور لو الأستاذ محمود مرسي الله يرحمه كان موجود كان هيعمل اللي انت بتعمله ده، أنا رديت عليه قولتله محمود مرسي مكنش معاه موبايل".

وليد فواز يكشف رأيه عن وقائع التحرش

وأضاف: "اختار الشخص اللي بيستحق أديله جزء من اهتمامي ووقتي وما اتعرضتش لوقائع تحرش ولازم المجتمع يلغي كلمة معلش".

وأردف: "انا لما بحب اتخانق، بحب اتخانق لايف صوت وصورة بس أنا شخص مش بتخانق أصلًا إلا لو الموضوع يستاهل، ولو فيه إنسانة تخصني مينفعش ابقى موافق إنه ا تلبس لبس فاضح زيادة عن اللزوم".

تفاصيل دور وليد فواز في مسلسل" صوت وصورة"

واستطرد وليد فواز: "عبد الغني في مسلسل صوت وصورة معندوش ثقة في نفسه ومش فارق معاه مراته وخايف من كلام الناس انا كوليد فواز اعتبره جاني بسبب ما فعله مع مراته".

أبرز صفات وليد فواز

واختتم وليد فواز حديثه قائلًا: “زمان كنت صدامي وبتخانق دلوقتي مبقاش عندي خلق ولا طاقة ولو حبيت بني ادم بغير عليه لأن انا ابن المجتمع الشرقي”.