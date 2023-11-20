نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تناقش "تطوير الذات" في أولى محاضرات الورشة التدريبية "بناء الإنسان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأحد أولى فعاليات الورشة التدريبية "بناء الإنسان" التي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، "أونلاين"، بهدف تطوير خبرات ومهارات العاملين بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة، وذلك حتى نهاية شهر نوڤمبر الحالي.

فعاليات الورشة التدريبية الأولى “بناء الإنسان”

شهد اليوم الأول محاضرة تناول خلالها الدكتور شريف أبو فرحة مدرب التنمية البشرية، كيفية تطوير الذات، مشيرًا إلى أن الإيمان باستمرارية التغيير يعد أهم دروس الحياة التي تساعد على النجاح فيها.

وأضاف أن الإنسان يمكنه تغيير الأمور المتعلقة بالمستقبل، أو اليوم الحاضر، ولكنه لن يتمكن من تغيير الماضي الذي انتهى، لذلك عليه أن يقدّر كل لحظة من لحظات حياته، ويستمتع بها قدر المستطاع فالحياة مستمرة ولا تقف على الماضي، وكل ما عليه فعله هو الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في حياته الماضية.

القدرة على الإبداع والابتكار

وأكد في ختام حديثه على ضرورة التواصل مع الآخرين بفعالية، ومحاولة فهم الحياة، من أجل تنمية القدرة على الإبداع والابتكار، وتعزيز خبرات الفرد العملية والحياتية.

مناقشة خطة العمل المقبلة

من ناحية أخرى، عقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الأحد، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، رؤساء الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وخطة عمل المرحلة المقبلة على الصعيدين الفني والإداري.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم من توجيهات في ضوء اجتماع الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة مع قيادات الهيئة خلال الأيام الماضية، كما ناقش مع القيادات خطة الأنشطة المقبلة بمواقع الهيئة في سياق الدور التوعوي للهيئة حول قضايا المجتمع، وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة للدولة المصرية وإلقاء الضوء على ما حققته من إنجازات كبرى، بالإضافة إلى مناقشة ملف صيانة المواقع الثقافية، مع التأكيد على المتابعة الميدانية الدورية من السادة رؤساء الأقاليم للمواقع الثقافية، وإعداد تقارير بتلك الزيارات، بخلاف عدد من الملفات الإدارية الأخرى بالهيئة.