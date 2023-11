نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة ويحتل المركز الثاني على منصة Watch IT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستطاع مسلسل “زينهم” مع طرح أولي حلقاته أن يدخل دائرة الأكثر مشاهدة في الأعمال المطروحة عبر منصة watch it حيث احتل المركز الثاني في هذه القائمة، والمسلسل يتم عرضه عبر مجموعة قنوات on tv ومنصة watch it.



من هم صناع مسلسل “زينهم”؟

وأعد لمسلسل “ زينهم ” المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية" اصدقائي الموتي شكرا" للدكتور محمد جاب الله، المسلسل تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضي-بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيى إسماعيل، ويلعب بطولته كل من أحمد داوود وكريم قاسم وسلمي ابو ضيف ويارا جبران ومحمد أبو داوود وهناء الشوربجي وسلوى محمد علي وهشام رشاد وعدد كبير من النجوم.

قصة مسلسل "زينهم"

وتدور أحداث مسلسل " زينهم " فى إطار تشويقى لايت حول زينهم والذي يجسد دوره الفنان أحمد داود حيث يعمل خلال الأحداث طبيب شرعي في المشرحة، ويتعرض للعديد من المواقف مع الموتى لكنه يخفي عمله عن عائلته حتى لا يخافون منه.

ويعرض مسلسل "زينهم"، على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا، والثانية عشر في صباح اليوم التالي.

كما يعرض على قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.