سوسن بدر تواصل ، تصوير مسلسل ” حدوتة منسية ” المقرر عرضه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 02:27 مساءً - تواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير مسلسل " حدوتة منسية " المقرر عرضه في شهر يناير المقبل، حيث تجسد دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

تدور مسلسل " حدوتة منسية " في إطار اجتماعي عائلي، عن أزمة ميراث في عائلة كبيرة، بين أبناء سوسن بدر، ويحدث شِقَاق وأزمة عائلية بين الإخوة هشام اسماعيل ومحمود حجازي، محمد علي رزق، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، ويمتد الخلاف لكل شخص في أسرته، بسبب هذا الميراث.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

مسلسل" حدوتة منسية” من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.