في هذا الموعد.. حورية فرغلي تبدء تصوير مشاهدها في فيلم "ديفاجو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة حورية فرغلي لبدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "ديفاجو"، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم في شهر ديسمبر المقبل، والفيلم يشهد عودتها للسينما، بعد سنواتٍ من الغياب،و تظهر من خلاله بشكل جديد ومختلف.

كيف روجت حورية فرغلي لفيلمها الجديد؟

قامت الفنانة حورية فرغلي بتشويق جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا لفيلمها الجديد "ديفاجو"، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام "وقالت: "طالعة النهاردة مخصوص علشان أقولكم خبر، أحلى خبر، بقالي كتير ماتبسطش زي النهارده، الحمدلله أنا لسه ماضية فيلم اسمه "ديجافو" مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي".

وأكملت حورية: "يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي".



ما هي تصريحات مخرج العمل؟

كشف المخرج عيد العربي في تصريحات صحفية سابقة، إنه يستأنف هذه الفترة مرحلة التعاقدات وتسكين باقي الأدوار، خلال الفترة الحالية، حيث لم ينضم حتى الآن سوى الفنان محمد نجاتي وريهام سعيد.



وأوضح أن تصوير فيلم "ديجافو" سينطلق تصويره في شهر ديسمبر القادم، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، وقد أعرب عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه بالسينمات.