انت الان تتابع خبر حياة الفهد تعلن إنسحابها من مسلسلها الرمضاني القادم لعام 2024 لهذا السبب الصادم!ر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية، أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد إنسحابها من المسلسل الرمضاني للموسم القادم لعام 2024، والذي كان من المقرر مشاركتها فيها مع الفنانة سعاد عبدالله .

وأكّدت الممثلة الخليجية أن أزمة صحية وظروفاً خاصة وراء عدم مشاركتها في العمل الذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مع الكاتبة هبة حمادة والمخرج محمد دحام الشمري.

وقالت الفهد في منشور عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "جمهوري العزيز، أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الرمضاني المقبل مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمرّ بها في الوقت الراهن وخارجة عن إرادتي". وأضافت: "كل الشكر والتقدير لإدارة "أم بي سي" على ما قدّمته من جهد وتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي بالتوفيق للجميع".