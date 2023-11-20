انت الان تتابع خبر سوما تكشف تفاصيل الفترة التي عانت فيها من المرض قبل شفائها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الندوة التي أقيمت إحتفالا بعودتها إلى الغناء، تحدثت الفنانة سوما عن مرضها وتفاصيله، والفترة التي عانت أثنائها من المرض الذي كاد أن يقضي على مشوارها الفني، لولا قدرة اللة على شفائها.

وقالت سوما إنها أُصيبت بخلل في الغدة النكافية بالمخ، وهو ما عرّض كل أعضاء جسمها للتلف، فدخلت الى العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة أن هذا المرض من الأمراض المستعصية التي يصعُب الشفاء منها.

وأضافت سوما أن هذا المرض تسبّب في زيادة وزنها إلى 140 كيلوغراماً، وكانت دائماً تجلس على كرسي متحرك.

يُذكر أن سوما كانت قد كشفت في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء الإمارات" عن كواليس عودتها الى الغناء مع الملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي منعتها من الغناء طوال الفترة الماضية، حيث قالت: "نحن في مرحلة التحضير لعدد من الأغاني وسعيدة بالتعاون مع عزيز الشافعي وأحمد عادل مجدداً بعد غياب". وأضافت: "ما زلنا في مرحلة اختيار الأغاني ولم أستقر بعد على شكل معين وأريد العودة الى الغناء بأغانٍ جيدة ترضي الجمهور وتعوّضهم غيابي عنهم الفترة الماضية".

وروت سوما كواليس عودتها الى الغناء قائلةً: "بعد عودتي الى الغناء كنت مع المنتج نصر محروس وأول ما غنيت وخرجت من الاستوديو بكيت وهو تأثر جداً بسبب هذا الموقف"... وأضافت: "قالي وحشني صوتك ورجوعك ومفيش حاجة هتوقفنا تاني فأنا كنت فاقدة الأمل في العودة للحياة مرة أخرى".