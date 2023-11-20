نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حنان مطاوع توجه الشكر للفنان جميل برسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة حنان مطاوع على تقديم الشكر للفنان القدير جميل برسوم، الذي أشاد بأداءها التمثيلي وأنها من أهم نجمات مصر خلال استضافته في برنامج “ تفاصيل ” المذاع على صدى البلد، حيث قامت بكتابة منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ”، قالت فيه:"أشكر الأستاذ جميل برسوم الفنان القدير الجميل أتمنى إني أكون كده فعلًا".

جميل برسوم يكشف قدوته في الوسط الفني

قال الفنان جميل برسوم، أنه تربى على جيل العظماء مثل الفنان الراحل محمود الجندي وكرم مطاوع والمخرج جلال الشرقاوي، موضحا أن هؤلاء النجوم لم يأخذون فرصتهما في مجال التمثيل.

وتابع: “أنا أتوجدت في زمن مشتعل كان فيه نجوم كبار، أنا من محافظة البحيرة والكرو بتاعي كان محمود الجندي وعبد العزيز مخيون ”.

جميل برسوم يشيد بالفنانة حنان مطاوع

وأضاف:"كرم مطاوع كان من أعظم مخرجين مصر ومكانش ليه ذكرى غير بنته حنان مطاوع وهي من أشطر 3 ممثلات في مصر وهي أحلى ذكرى عملها في حياته".

ما هي آخر أعمال جميل برسوم؟

يذكر، أن آخر أعمال جميل برسوم مشاركته في مسلسل الصندوق ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023 إلى جانب كلًا من النجوم أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعددًا من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ودارت أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء نور ويوسف وياسين يصلهم صندوقَا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.