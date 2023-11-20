نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. عرض أولى حلقات مسلسل "بطن الحوت" على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق عمل مسلسل "بطن الحوت" والذي يلتقي من خلاله الفنان محمد فراج مع الفنان باسم سمرة،تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة، ومن المقرر عرضه على التلفزيون يوم 23 نوفمبر الجاري عبر منصة شاهد الإلكترونية.

ما هي أحداث مسلسل "بطن الحوت"؟

يواصل صناع العمل تصوير المشاهد النهائية من المسلسل خلال الأسبوع المقبل بشكل كامل، ومن ثم يدخل يتابع المخرج أحمد فوزي صالح المونتاج.

وتدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" في إطار تشويقي درامي أكشن حول رجل أعمال يعمل في صناعة الفخار، ولكنه يتورط في العمل مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.



من هم أبطال مسلسل "بطن الحوت"؟

يضم مسلسل "بطن الحوت" عدد من الفنانين منهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.



تعرف على آخر أعمال الفنان باسم سمرة

شارك الفنان باسم سمرة، مؤخرًا في مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر تريند محركات بحث جوجل وتويتر.

من هم أبطال مسلسل "بابا المجال"؟

ضم مسلسل "بابا المجال" عدد من الفنانين منهم: مصطفى شعبان،نسرين أمين،سهر الصايغ،باسم سمرة،رياض الخولي،سوسن بدر،چومانا مراد،محمود حافظ،عارفة عبد الرسول،وآخرين.



ما هي أحدث أعمال محمد فراج؟

ويعرض للنجم محمد فراج، حاليًا فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" بدور عرض السينمائية،ويضم عدد من الفنانين منهم: نيللي كريم، طه دسوقي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.



ما هي أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟

تدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" حول شخصية حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارسًا، ثم يخدع نفسه بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يقترب من لعب كأس العالم في أوروبا، ويقابل في هذه الرحلة مجموعة من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.