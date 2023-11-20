نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل تنضم لأسرة فيلم "هيروشيما" مع محمد ممدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة غادة عادل لأسرة فيلم" هيروشيما "بطولة الفنان محمد ممدوح، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

غادة عادل تتألق في البطة الصفراء



ومن جانبه، نجحت غادة عادل في خطف قلوب الجماهير من خلال ظهورها بفيلم "البطة الصفرا"، وهو بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، فرح الزاهد، إبرام سمير، عمرو رمزي، محمد أنور، وأحمد أمين، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، وجسدت خلاله شخصية زعيمة عصابة.



مشاركة غادة عادل في فيلم “مرعي البريمو”

وشاركت غادة عادل مؤخرًا بفيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، أحمد بدير، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير وحصل على إيرادات مرتفعة خلال عرضه في السينمات.



آخر أعمال غادة عادل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة غادة عادل مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، وعرض فى رمضان 2022، وشارك فى بطولة المسلسل كلا من مى كساب، انتصار، هشام إسماعيل، وآخرون، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.