نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 30 عامًا.. صلاح عبدالله يلتقى بأحمد السقا في "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق النجم صلاح عبدالله أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، والمسلسل يشهد عودتهما للتعاون سويًا بعد غياب 30 عامًا، ومن المقرر أن يتم العرض خلال الماراثون الرمضاني 2024.



تفاصيل مسلسل "العتاولة"

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، هدى الإتربي، وحنان يوسف، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة لنجوى إبراهيم

حرص النجم صلاح عبدالله على دعم الممثلة والإعلامية نجوى إبراهيم بعد تعرضها مضايقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شارك بمنشور عبر فيه عن حبه ودعمه الشديد لها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات على "إنستجرام" وعلق قائلًا: "اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه".



وأضاف: “‏ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك، يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى”.

وتابع: ‏"بإذن الله ليلة جميلة مع ماما نجوى في بيت العيلة،وزي ما شفتي الكلام البصل.. يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى، نجوى إبراهيم، كلنا بنحبك".الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم".

آخر أعمال صلاح عبد الله

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل “سفاح الجيزة”، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وتصدر المسلسل تريند فور عرضه على الشاشة، وهو بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف، وآخرون من النجوم.