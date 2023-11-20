انت الان تتابع خبر في الـ 78 من عمرها.. زواج نبيلة عبيد للمرة السادسة يزلزل الوسط الفني!! العريس مفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رغم بلوغها سن الثامنة والسبعين انتشرت أنباء متضاربة عن زواج النجمة المصرية الشهيرة نبيلة عبيد.

تناقلت صفحات فنية على مواقع السوشيال ميديا خبر زواج الفنانة نبيلة عبيد من رجل أعمال مصري بمهر خيالي، الأمر الذي فاجأ الجمهور.

الخبر نفاه مصدر مقرب من النجمة الشهيرة مؤكدا أنها شائعات كاذبة وطالب الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعة.

وأشار إلى أن النجمة الشهيرة نبيلة عبيد لا تفكر في الزواج إطلاقاً مرة أخرى، وأنها تركز اهتمامها على عائلتها زحياتها المهنية.

وتزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، وكانت أولى زيجاتها من المخرج الراحل عاطف سالم الذي كان يكبرها سنا ولكنها تزوجت منه بهدف دخول عالم الفن وزيادة علاقاتها بالوسط الفني، الا انها قررت الإنفصال عنه بسبب رغبته فى إبتعادها عن الفن.

الجدير ذكره أن أخر أعمال النجمة المصرية نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زياد"ة الذي قامت ببطولته بجانب الفنانة نادية الجندي والفنانة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر ومجموعة من الفنانين.