انت الان تتابع خبر لورا عماد طليقة شريف منير توجه رسالة هامة لإبنتها فريدة لهذا السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أيام من إعلان الفنان شريف منير إنفصاله رسمياً عن زوجته السابقة الفنانة لورا عماد، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي، قامت طليقته بتوجيه رسالة خاصة لابنتها فريدة بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت لورا على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو جمعت فيه بعض الصور والمشاهد الخاصة بابنتها، وعلقت عليه قائلة: "النهاردة عيد ميلادك يا قلب ماما يا أحلى هديه من ربنا.. ربنا يديكي الصحة وكل ما تتمنيه".

وتأتي رسالة لورا عماد إلى ابنتها فريدة، بعد أربعة أيام من إعلان الطلاق رسمياً بينها وبين شريف منير، والذي أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان لورا أنها علمت بأمر الطلاق من السوشيال ميديا، وأن أبناءهما فوجئوا بالأمر.

يذكر أن لورا عماد ابتعدت عن الفن قبل سنوات، لكنها شاركت في أعمال فنية كثيرة مثل: "السيد هيصة"، "البطل"، "الرجل الآخر"، "أرض الخوف"، "سوق المتعة"، "ولو كان ده حلم"، بالإضافة إلى حكاية "وأنسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع.