بحضور طاقم العمل..مواعيد عرض فيلم "وراء الجبل" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد الفيلم التونسي “وراء الجبل” للمخرج الحائز على الجوائز محمد بن عطية عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتي تنطلق في الفترة ما بين 30 نوفمبر- 9 ديسمبر، حيث ينافس في مسابقة البحر الأحمر، وبذلك يعود الفيلم إلى المهرجان إذ سبق وتلقى مشروعه تمويل من صندوق البحر الأحمر.

مواعيد عرض فيلم “وراء الجبل”

ومن المقرر أن يحصل الفيلم على عرضين خلال المهرجان بحضور المخرج محمد بن عطية والمنتجة درة بوشوشة والبطلين مجد مستورة وسامر بشارات، إذ يلي العرضين مناقشة مع الجمهور، ويُقام العرضين في المواعيد التالية: يوم الجمعة 1 ديسمبر الساعة 10:10 مساءً في سينما فوكس أيماكس 7 في ردسي مول ، يوم السبت 2 ديسمبر الساعة 3:55 مساءً في سينما فوكس 2 في ردسي مول.

المهرجانات التي شارك بها فيلم “وراء الجبل”

وحصل “وراء الجبل” على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث شارك في قسم آفاق، وفاز الفيلم بجائزة الصحافة في مهرجان الفيلم العربي بفاماك، وشارك في مهرجان هامبورغ السينمائي ومهرجان بوسان السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان ساوباولو السينمائي الدولي، ومهرجان بينغياو السينمائي الدولي.

تفاصيل فيلم “وراء الجبل”

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

نقديًا قوبل الفيلم باحتفاء إذ كتب لي مارشال في سكرين دايلي: "التجربة الثالثة لمحمد بن عطية تمثل دليل إضافي على الحيوية التي تعيشها السينما في شمال إفريقيا حاليًا". في حين كتب ديفيد كاتز في سينيوربا: "العمل الأكثر ابتكارًا في ثلاثية بن عطية، بل وربما يكون صاحب القيمة الأكبر من بينهم".

من هم صناع فيلم “وراء الجبل”؟

وراء الجبل من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشكل وراء الجبال عودة لمثلث برلين الذهبي إذ يتعاون بن عطية مجددًا مع المنتجة لينا بوشوشة والممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي. ويشارك أيضًا في بطولة الفيلم سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

الفيلم من إنتاج شركة Nomadis Images (درة بوشوشة ولينا شعبان) ويشارك في الإنتاج Les Films Du Fleuve (جان بيير ولوك داردان وديلفين تومسون) وTanit Films (نديم شيخ روحانه) و010films (جيوفاني روبيانو ولورينزو رابيتي)، وتصوير فريدريك نويرهوم، ومونتاج لينكا فيلنيروفا، وتقوم بتوزيعه عالميًا شركة Luxbox، بينما تتولى MAD Solutions مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.

معلومات عن محمد بن عطية

محمد بن عطية مخرج ومؤلف تونسي تخرج في المعهد العالي للدراسات التجارية عام 1998، ثم درس الاتصال السمعي والبصري في جامعة فالنسيان بفرنسا، وفي مسيرته أخرج 5 أفلام قصيرة كان أولها فيلم Romantisme، deux comprimés matin et soir عام 2004، ثم فيلم كيف الآخرين الحاصل على جائزة الحصان الفضي في مهرجان FESPACO عام 2006، ثم فيلم موجة عام 2008، فيلم قانون 76 عام 2011 وآخرها فيلم سلمى عام 2014 الحاصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، وكان أول أفلام الروائية الطويلة نحبك هادي هو أول فيلم روائي طويل له الذي شارك وفاز بالجوائز من عشرات المهرجانات الدولية أهمها جائزة أفضل أول فيلم طويل بمهرجان برلين السينمائي والدب الفضي للممثل مجد مستورة.

