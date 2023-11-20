رومانسيات غنائية للقومية بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - مختارات من الأعمال الرومانسية تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الخميس 23 نوفمبر على المسرح الكبير منها والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسى، مضناك، هان الود، يامة القمر على الباب، أمل حياتى، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح.. أداء منار سمير، سامح منير، أيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

ما لا تعرفه عن فرقة القومية العربية للموسيقي

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

فرقة القومية العربية للموسيقي

فرقة القومية العربية للموسيقي

فرقة القومية العربية للموسيقي

فرقة القومية العربية للموسيقي

فرقة القومية العربية للموسيقي

فرقة القومية العربية للموسيقي

أعمال أخري للأوبرا

وفي سياق آخر، تستضيف أوبرا دمنهور عرض العرائس أكتوبر الذهبي من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وإخراج رضا حسنين وذلك فى السادسة مساء اليوم الإثنين 20 نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.