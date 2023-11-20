في هذا الموعد.. وائل الفنشي يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي ويتبرع بأرباحه لأهل غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة إنسانية كشف الفنان وائل الفشني عن دعمه لأهل فلسطين من خلال الإعلان عن تبرعه بجميع أرباح حفله القادم لأهالي غزة، المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر على مسرح النهر في ساقية الصاوي، حيث شارك جمهوره من خلال الستوري الخاص به عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة بوستر الحفل، وأرفقه بتعليق قال فيه:" رسميًا سوف يتم التبرع بجميع أرباح الحفل إلى أخواتنا في غزة".



ومن المقرر أن يشعل وائل الفشني الأجواء بمجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

أسعار تذاكر حفل وائل الفشني



وكانت طرحت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوي، أسعار تذاكر حفل وائل الفشني، والتي جاءت على ثلاث فئات كالتالي: 150 جنيها، 200 جنيه، 300 جنيه.

آخر أعمال وائل الفشني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان وائل الفشني أغنية مش لاقيك، بمشاركة عدد من النجوم، والأغنية من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد إسماعيل، المنتج الفني مدحت فهمي، صولو فلوت وساكس محمد بدر، تسجيل صوتي كوكو استوديو، ممثل أحمد عودة،وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها نظرًا لما تحملها رسالة واقعية للتصدي للمخدارات.