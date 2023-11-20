انت الان تتابع خبر ياسمين علي تكشف مواصفات فتى أحلامها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقائها الأخير، كشفت الفنانة ياسمين علي عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في الرجل الذي سيشاركها حياتها مستقبلا، وكذلك تحدثت عن ألبومها الجديد.

وقالت ياسمين علي، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إنها بصدد طرح ألبوم جديد تم تسجيل 5 أغاني منه، ولا زالت تختار باقي الأغاني، مؤكدة أن الجهة المنتجة هي من اختارت الأغاني لأنها تعلم جيدا تفكيرها في اختيار الأغاني التي تقدمها.

وتابعت ياسمين، أنها جربت خطوة الإنتاج في وقت سابق، موضحة أن وجود شركة إنتاج مع المطرب بتشيل من عليه حمل كبير.

وأشارت إلى أن الألبوم يحمل توليفة متنوعة من الأغاني، وأنها تتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين بينهم سامر أبو طالب ومؤنس ووليد نور وبدور حسن.

وتابعت ياسمين علي: «هفضل على خطي وأسلوبي في الغناء ولن أذهب لمنطقة أخرى حتى لو كانت من أجل الترند، لأني في يوم من الأيام هيكون عندي بيت وعيال وأسرة».

وعن مواصفات فتى أحلامها، فأكدت بأنها تتمنى أن يشبهها في كل صفاتها حتى تعيش حياة هادئة ومستقرة.