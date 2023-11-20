انت الان تتابع خبر تامر حسني يعتذر لـ عروس في حفل زفافها لهذا السبب الصادم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازح الفنان تامر حسني خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين، وطلب من العريس الغناء معه، وقام بنشر هذا المقطع من الحفل عبر حسابه الشخصي.

وبدا صوت العريس لا يصلح للغناء، ما دفع تامر لممازحته وسط ضحكات الحضور، والتعليق على الفيديو بالقول: "لازم تكملوا الفيديو للآخر، حبيبي وعِشرة العمر هاني باشا العريس الجميل وعروسته القمر... بعتذرلك يا عروسة إني خليته يغني كنت متخيله إنسان زيينا متخيلتش عمري أبداً إن صاحب عمري يطلع إلين فضائي (كائن فضائي) بالنسبة للي عملته فيه في الآخر معلش كنت جاي من الچيم وفي تمرينه معملتهاش فعملتها بالعريس، حبيبي يا هاني يا أغلى هاني ربنا يكرمك أنت ومراتك ويسعدكم، وعقبال الجميع".

يُذكر أن تامر حسني شارك في الحملة التي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر المصرية لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب وإعصار دانيال وفيضانات ليبيا.

ونشر تامر من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" مجموعة صور لمشاركته في إغاثة المتضررين بالمغرب وليبيا، وعلّق عليها بمنشور دعا فيه جمهوره للمساهمة في دعم المنكوبين