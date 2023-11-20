انت الان تتابع خبر لميس الحديدي تغيض زوجة عمرو أديب الأولى امام الجميع.. لن تصدقوا ماذا فعلت دون ان تخجل.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت قبلة الاعلامية الشهيرة لميس الحديدي لزوجها الاعلامي عمرو اديب الكثير من الجدل عند الجمهور، حيث زعم البعض انها تريد اغاضة زوجته السابقة بهذه الحركة.

وبحب كبير، شاركت لميس الحديدي في حفل زفاف نجل زوجها عمرو أديب واثناء الاحتفال عبرت عن حبها الكبير بقبلة لزوجها امام الجميع

احتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله الأكبر خالد في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وخالد هو الابن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، درس المسرح في الجامعة الأمريكية، بدأ حياته المهنة كـ "ستاند أب كوميدي"، والآن هو الرئيس التنفيذي لشركة GME التي تنتج برنامج "بالبيجامة".