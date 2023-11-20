انت الان تتابع خبر أحمد سعد يسخر من المتابعين لهذا السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - آثار الفنان أحمد سعد خلال الساعات الماضية، جدل كبير بين المتابعين، بعد أن سخر من الهجوم الشديد عليه، بسبب إتهامه بتقليد الفنان محمد رمضان، وخاصتاً عندما ظهر في بعض الصور داخل طائرة خاصة.

وقد نشر أحمد سعد صوراً على طائرة خاصة ظهر فيها وهو يرتدي شورت وحافي القدمين، نشر سعد صوراً أخرى سخر بها من تلك الانتقادات، حيث ظهر في الصور الجديدة داخل طائرة خاصة وهو يرتدي كامل ملابسه، وعلّق عليها قائلاً: "طياراتي مظبطة حياتي حياتي".

وكان أحمد سعد قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور وثَّق بها إحدى رحلاته إلى خارج مصر في طائرة خاصة، وعلّق عليها قائلاً: "طر بي إلى القمر".

وعلّق عدد كبير من الجمهور على صور أحمد سعد حيث اتّهمه البعض بتقليد الفنان محمد رمضان والسير على خطاه، من حيث ظهوره المتكرر في طائرة خاصة... فيما انتقد آخرون ظهور سعد في الطائرة مرتدياً "شورت" وحافي القدمين، متسائلين عن السبب.

أما أغرب تعليق فكان من المطرب تامر عاشور الذي علّق على صور أحمد سعد برسالة غامضة قال فيها: "تمام قوي كده... متزعلش"، ما دفع عدداً من المتابعين للتساؤل عما إذا كان هناك خلاف بين النجمين بعد إحيائهما "ليلة الدموع" في السعودية، أم أن الأمر مجرد مزحة بينهما.