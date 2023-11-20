نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "الخميس إللي جاي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم “الخميس إللي جاي” أن يكتسح الساحة الفنية ويتصدر على المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، وبلغت إيراداته 45 ألف جنيهًا، وينافس معه حاليًا أفلام “ڤوي ڤوي ڤوي”، و"وش في وش"، و"بلوموندو"، و"العميل صفر".

إشادات الجمهور بفيلم “الخميس إللي جاي”

وقد تلقى صناع عمل الخميس إللي جاي تفاعلات كثيرة من قبل الجمهور عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكانت من بين أبرز التعليقات “الفيلم كوميدي درجة أولى”، “بيومي فؤاد ملك السعادة”،" الفيلم جميل"، وغيرها من التعليقات.

أبطال فيلم “الخميس إللي جاي”



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، وتأليف ورشة كتابة، وإخراج حسن صالح.



أحداث فيلم "الخميس إللي جاي"

ودارت أحداث الفيلم في إطار الاثارة والتشويق، وتتوالى الأحداث في صراع بين مجموعة من الأشخاص وقصر مجهول ولعنة غريبة تصيب البعض، وتتصاعد الأحداث حتى الخروج من المأزق.



آخر أعمال بيومي فؤاد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسرحية" زواج اصطناعي"، والتي تم عرضها خلال موسم الرياض، وحازت على إعجاب الجمهور.