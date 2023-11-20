نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صوت وصورة" و"زينهم" الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع ومسلسل “زينهم” أن يقتحموا قلوب الجماهير في الوطن العربي، ويحتلوا صدارة نسب المشاهدة عبر منصة watch it.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟





حيث يتربع ومنذ فترة طويلة مسلسل "صوت وصورة "على قمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة محتلًا المركز الأول، وهو بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمباري، عماد صفوت، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

تعرف على أحداث مسلسل “صوت وصورة”

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.



من هم صناع مسلسل “زينهم”؟



و تصدر مسلسل “زينهم” التريند وحصل على المركز الثاني في منصة Watch it، ويتم عرض المسلسل حاليًا عبر قنوات on tv ومنصة watch it، وأعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية" أصدقائي الموتي شكرًا" للدكتور محمد جاب الله.



المسلسل تنتجه أروما ستوديوز - تامر مرتضي-بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيي إسماعيل، ويلعب بطولته كل من أحمد داود، كريم قاسم، سلمي أبو ضيف، يارا جبران، محمد أبو داوود، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، هشام رشاد وعدد كبير من النجوم.