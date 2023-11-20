نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر بفيلم "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان حسن الرداد أن يحتل المركز الأول، في قائمة شباك التذاكر بأحدث اعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بلوموندو"، بلغت إيراداته أمس 222 ألف جنيه، وتلاه في المركز الثاني فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” الذي احتل المركز الثاني في إيرادات أمس الأحد، بعد منافسة شرسة على الصدارة مع فيلم “وش في وش”، والذي جاء في المرتبة الثالثة.

وضم فيلم "بلوموندو" مجموعة من النجوم أبرز هم ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

تعرف على إيرادات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

وبلغت إيرادات فيلم" ڤوي ڤوي ڤوي" نحو 99 ألف جنيهًا، وهو من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي.

أبطال فيلم "وش في وش"

وضم الفيلم مجموعة من أبرز النجوم محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.