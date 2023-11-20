جميل برسوم: محمد إمام يختلف عن والده ولا يشبهه كممثل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان جميل برسوم، إن النجم محمد إمام يختلف عن والده للغاية ولا يشبهه في التمثيل، كما أنه لو قدم مشهدين في الشهر فهو راضي عن ذلك.



وتابع جميل برسوم خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2،:"لو جالي مشهدين في الشهر يبقى رزق وأنا بحمد ربنا على ده وراضي عنه.. لأن اللي بيوزع الإسكريبت بيبقى في دماغه ألف واحد مش فنان معين.. لكن لما يكون الدور شبهي وقريب مني بيطلبوني، والشغل اللي بيجيني بحمد ربنا عليه واللي مش بييجي بقول عليه مش بتاعي ده نصيب حد غيري".



وأشار جميل برسوم، إلى أنه راضي جدا عن الحالة التي وصل لها وسعيد بما حققه من نجاحات خلال مشواره الفني، معقبًا:"ربنا مديني رزقي 24 قيرط وأنا راضي الحمد لله وكويس أني أنا بتنفس".

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



