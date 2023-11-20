انت الان تتابع خبر أكثر من محمد صلاح.. لن تصدّق كم بلغ أجر ياسمين صبري في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب؟ ما رضيتش بأقل من كده!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حلّت الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر" وتحدثت عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية.

وحقتت الحلقة التي بثت مساء الإثنين الماضي مشاهدات كبيرة عبر التليفيزيون مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تضاعف الأجر المتفق عليه مع عمرو أديب.

وكان فريق الإنتاج قد اتفق مع ياسمين صبري على منحها 150 ألف دولار في الحلقة لكنها طالبتهم خلال الفصل بتوصيل المبلغ المتفق عليه لـ 200ألف دولار ورضخ الانتاج بعد مشارورات طويلة لطلبها بما يعادل 6 ملايين جنيه وأكثر بما يعادل 133ألف جنيه في الدقيقة.

وانتهت ياسمين صبري مؤخراً من تصوير فيلم ”أبو نسب” ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعض المشكلات التي تواجههم في الحياة الزوجية.

فيلم ”أبو نسب” بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني ومحمد لطفي ووفاء عامر وعدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.