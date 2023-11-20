نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر برامج ولقاءات ماما نجوى إبراهيم الحوارية..بعد تصدرها الترند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجوى إبراهيم لمنتقديها “ ضروري هعتزل.. عندي سرطانات وعديت الـ80 وهموت قريبًا”، بتلك الكلمات تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم الترند في مصر والوطن العربي، حيث واجهت حملة تنمر شرسة عبر السوشيال ميديا، على الرغم من تاريخها ومسيرتها الإعلامية الثرية.

ارتبط جيل كامل بما قدمته الإعلامية نجوى إبراهيم، واليت أطلفوا عليها اسم ماما نجوى، وهو اسمها الذي اكتسبته من أشهر برامجها على الإطلاق التي كانت تقدم الفكرة والمعلومة والقيم الأخلاقية للأطفال، الإعلامية نجوى إبراهيم هي من أشهر المذيعات التي ارتبط بها العديد من الأجيال في طفولتهم من بداية الثمانيات والتسعينات.

نجوى ابراهيم تستضيف حسني مبارك في «فكر ثواني واكسب دقايق»

من أشهر برامج نجوى ابراهيم، الذي ارتبك بجيل الثمانينيات والتسعينات، كان «فكر ثواني واكسب دقايق»، الذي استمر ونال نجاحًا لأكثر من 5 سنوات، واستضافت خلاله الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتحدث خلال اللقاء عن تحرير سيناء واسترداده طابا قائلا: «كان فيه ضغوط كثيرة ولكني كنت طويل البال لحد ما انسحبوا خالص من سيناء، اللحظة الثانية يوم ما آخر بقعة كانت عليها مشكلة طابا..رغم أنها قطعة صغيرة لكنها جزء من الأرض، ولا يمكن فرد يفرط في شبر من تراب مصر، ويوم ما رفعت العلم عليها كان جسمي كله بيهتز» استرديت سينا.. الأرض دي ماحدش يقدر يفرط في تراب مصر».

وأضاف مبارك خلال لقاءه مع نجوى ابراهيم إلى حرب أكتوبر واصفًًا إياها بأنها «كانت أولى خطوات عملية ال

سلام وبداية إننا نشوف أهلنا، نعيشهم» مؤكدًا أنه «عندما نذكر حرب أكتوبر فلا بد من ذكر الرئيس الراحل أنور السادات».

برنامج «ماما نجوى وبقلظ»

اشتهرت وارتبطت نجوى ابراهيم لعدة سنوات طويلة من خلال فكرة برنامج «بقلظ وماما نجوى»، التي ارتبط بها وجدان جمهورها ومحبيها، وأدى الفنان الراحل سيد عزمي، شخصية بقلظ في البرنامج بالصوت، حيث تعود فكرة البرنامج للشاعر الراحل سيد حجاب.

برنامج «عصافير الجنة» ومسلسل «الزهور»» لـ نجوى ابراهيم

ومن أشهر برامج نجوى ابراهيم أيضًا «عصافير الجنة» ثم انتقلت لتقدم مسلسل «أجمل الزهور» الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث قدمته عام 1984، الذي سلط الضوء على القيم والمبادئ الإيجابية التي تصنع جيلا يعرف ويقدر قيمة بلاده، وقدمت خلاله أغنية افتتاحية كلماتها «فتحى يا زهور فتحى.. اضحكى للنور وافرحى»، وفى كل حلقة تقدم زهرة للأطفال تتمثل في خلق وصفة حميدة يتحلون بها.

نجوى إبراهيم هي ممثلة ومذيعة مصرية. ولدت في 18 يونيو 1964 في القاهرة، مصر. بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة وحققت شهرة واسعة في صناعة الترفيه المصرية.

نجوى إبراهيم قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المشهورة، وكان لها مساهمة كبيرة في السينما المصرية. تشمل بعض أعمالها البارزة في السينما أفلامًا مثل "اللمبي في زمن الجاهلية" و"عسل أبيض" و"شمس الزناتي"، وفي التلفزيون قدمت مسلسلات مثل "عفاريت السيالة" و"نساء تحت الطبع" و"حكايات زوج معاصر".

إلى جانب التمثيل، تتمتع نجوى إبراهيم بموهبة في الموسيقى والغناء. قدمت العديد من الأغاني الناجحة والألبومات التي حققت شعبية كبيرة في الوطن العربي.

نجوى إبراهيم تعتبر واحدة من الشخصيات المعروفة والمحبوبة في صناعة الترفيه في مصر، وتستمر في إثراء المشهد الفني بأعمالها المتنوعة والمميزة.

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