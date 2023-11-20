نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد “ليلة الدموع”.. وائل جسار يحيي حفل رأس السنة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من النشاط الفني حيث يستعد حاليا لإحياء العديد من الحفلات الغنائيه بدبى وأوروبا وحفل رأس السنة بمصر.

تفاصيل حفل وائل جسار في رأس السنه

وعن الحفل صرح قائلا: " تعاقدت على احياء حفل رأس السنه بمصر بشكل مؤكد ومازلنا نترقب الوضع بغزة الذي إذا تصاعد سوف تتم الغاء جميع الحفلات الغنائية".



و أضاف:" سأحضر بصحبة زوجتي واولادي الذين اعتادوا على مرافقتي كل عام وقضاء ليلة رأس السنه بمصر".



و عن عيد ميلاده يوم ٢٢ نوفمبر القادم أكد جسار أنه سينشغل خلاله بإحياء احدى الحفلات الغنائية بالمغرب.

ومن ناحية أخري، يستعد وائل جسار لطرح أغنيته الجديد بعنوان "حد يحينى"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قناته الشهيرة "يوتيوب"، والمحطات الإذاعية.

اخر أعمال وائل جسار

وفي نفس السياق، طرح جسار آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.