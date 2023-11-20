جميل برسوم: عادل إمام لم يدرس التمثيل لكنه كان موهوبا بالفطرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 05:30 مساءً - تحدث الفنان جميل برسوم، عن أهم الفنانين في جيله مثل عبدالله وحمدي غيث ، مؤكدا أنهما كانا من أهم نجوم المسرح القومي في مصر، موضحا أنه ليس أي شخص تخرج من معهد التمثيل أصبح ممثل أو نجم.وقال "جميل برسوم" خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد2، إن الزعيم عادل إمام لم يلتحق بالمعهد العالي للتمثيل، ولكن لديه موهبة وأخذ هبة من الله، وهو يستحق ذلك لأنه نجم نجوم الوطن العربي وهي نعمة من الله".

وأوضح جميل برسوم، أن هناك نجمات لديهن موهبة قوية مثل الراحلة سناء جميل ووداد حمدي زوزو نبيل، وحاليا الفنانة يسرا في بدايتها وقدمت جميع الأدوار التي يستطيع أحد أن يتخيلها أو لا يتخيلها وهي ممثلة رائعة ومتمكنة من أدواتها في التمثيل.

مش كل اللي أتخرج من معهد التمثيل بقى ممثل

وأردف جميل برسوم، "مش كل اللي أتخرج من معهد التمثيل بقى ممثل أو نجم لأن معهد التمثيل مش بيعلم حد.. كريم عبد العزيز دارس إخراج في معهد السينما علشان يبقى زي أبوه.. وبعتله شريف عرفة علشان يشارك في فيلم "اضحك الصورة تطلع أحلى" ودوره نجح جدا".