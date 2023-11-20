انت الان تتابع خبر دياب يكشف أسباب إختياره لأغنيته الجديدة "هروني بوس" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال حواره الاخير، كشف الفنان دياب عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يقوم بإختيار أغنيته الجديدة "هروني بوس"، حيث أنه سعيد بتقديمها، والتي تم طرحها خلال الأيام الماضية.

وقال دياب فى تصريحات :" أول لما سمعت الأغنية عجبتني، فا اخترتها بكل بساطة، واتمنى إنها تعجب الجمهور".

وتابع دياب عن شروط اختياره لأغانيه :" ليس لدي أى شروط للاختيار الأغنية، أنا لما بسمع الأغنية وتكون لايقة على صوتي، وكلماتها حلوة على طول بقدمها".

وكانت آخر أعمال الشركة أغنية عيشلك يومين للمطرب كريم ابو زيد كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ومنتج منفذ رامز سليمان وإنتاج شركة Ah media production للمنتجة الاء لاشين.

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.