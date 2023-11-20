نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع أهل غزة.. مسلم يطرح "أنا عربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب والذي يحمل إسم "أنا عربي" على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب، وجميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو، والتي تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من قوات الإحتلال، من حرب ودمار، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند..

كلمات أغنية أنا عربي

وتقول كلمات "أنا عربي": انا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

انا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا الغام

انا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف ايدي حجر لكن ثابت، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ

و شايف خوفكم ف عيونكم، وانا قدامكوا مش مهزوز

انا عربي فلسطيني.. انا بكل اللغات انسان

انا نابلس وانا حيفا وانا يافا وانا بيسان

انا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل

وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

انا بيت لحم ورآم الله.. وشيخ جراح وانا الناصرة

وانا غزه اللي فيها الناس، دموعهم نازله م الحسرة

انا إسمي الشهيد الحي.. وعايش تحت خط النار

لا خايف م الرصاص الجاي.. ولا بيهمني استعمار

انا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

آخر أعمال مسلم

يذكر أن آخر أعمال مسلم كان طرحه أغنية متزعلش من كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقي على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وحققت مليون و٣٠٠ ألف مشاهدة فور طرحها منذ ثلاث ايام.

كلمات أغنية "متزعلش":

وتقول كلمات الأغنية: بقيت اخاف المس حاجة اكسرها، وبقيت لما اتوجع من شئ، اضمه ف حضني وابكيله.. واقوله خلاص انا خفيت، متزعلش وجع هيروح.. وانا والله مش مجروح، ومش مستاهله يعني دموع.. الحزن دا مني ماخترتوش.

نقسم كل شئ بينا.. إلا الفراق خليه لو حزني كان منك.. ف قلبي اولى بيك، ف يوم هنتوه انا وانت.. وهيبقى بينا كتير، ومش هنسى لو كلمة.. انا عند وعدي ليك، يعز عليا اسيبه يروح.. دا اصعب من فراق الروح

انا مسامح ولو مظلوم.. لكن ميغيبش عني ف يوم، كل واحد يروح ف طريق.. ونبعد اد ما نبعد، بنكدب واحنا مش