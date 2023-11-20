نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. ملخص الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته، ويبحث الجمهور خلال الوقت الحالي عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 28 اليوم الاثنين عبر قناة dmc.



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية ملخص الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع..



ملخص الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة

بدات احداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بذهلب نرمين «نجلاء بدر» إلى رضوى التي تقوم بشخصيتها حنان مطاوع لزيارتها داخل السجن وكشفها عن تعاطفها معها منذ اليوم الأول، ثم إبلاغ عبدالغني «وليد فواز» عن طليقته سعاد «فدوي عابد» بأنها من قامت بتسريب الفيديوهات، بعد أن حصلت على الكاميرا، طرد سعاد «فدوى عابد» لـ عبدالغني «وليد فواز» من منزلها فيذهب الأخير إلى منزل رضوى «حنان مطاوع» ويصر على الإقامة فيه مع ابنته دنيا ويطلب من نورا صديقة رضوى المغادرة ولكنها ترفض، إرسال إيهاب ملف ماجدة «ناردين فرج» الذي يتضمن كافة أعمالها الفاسدة لحبيبته نرمين والتي تقوم بتركه للمحامي لطفي عبود «صدقي صخر» ويسلمه الأخير للظابط حسين، فيستدعي الظابط حسين ماجدة ويواجهها بأعمالها الغير مشروعة فتحجز طائرة خاصة وتفر هاربة.

قصة مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.