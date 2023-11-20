نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب تصدرت الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقة 28 من مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، بعد عرضها على منصة «watch it»، وقبل عرضها على شاشة قناة dmc، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة، يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث المسلسل، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته.

ويتعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع..

أحداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة

ذهاب نرمين التي تلعب دورها نجلاء بدر إلى رضوى التي تقوم بشخصيتها حنان مطاوع لزيارتها داخل السجن وكشفها عن تعاطفها معها، يرسل إيهاب ملف ماجدة الذي يتضمن كافة أعمالها الفاسدة حبيبته نرمين والتي تقوم هي بتركه للمحامي لطفي عبود ويسلمه الأخير للظابط حسين، فيستدعي الظابط حسين ماجدة ويواجهها بأعمالها الغير مشروعة فتفر هاربة، تحالف مرتقب بين الفنانة حنان مطاوع والفنانة نجلاء بدر على ناردين فرج التي تلعب دور "ماجدة المحامية"، شهدت الحلقة تضامن عدد من الشباب مع حنان مطاوع أثناء ترحيلها من السجن في الوقت الذي يحاول فيه وافي أن يعوضها عن تسببه في القبض عليها، يذهب طليق حنان مطاوع وزوجته إليها في القسم لمحاولة إقناعها بالتخلي عن ابنتها، وعندما رفضت، طلبت سعاد الطلاق من عبد الغني بعدما فشل في تحقيق أحلامها، هددت المحامية ماجدة كل من نجلاء بدر وأيمن الشيوي بالسفر خارج مصر، وتعريض حياتهما للخطر في حال كشفا السر الخاص بزواجها من عصام الصياد، رفض أيمن الشيوي تنفيذ تهديدها، ومنح نجلاء بدر أوراق ومستندات تهدد مستقبل المحامية، وذهبت إلى حنان مطاوع في السجن للاتفاق معها.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يضم مسلسل صوت وصورة، مجموعة من نجوم الفن، يأتي على رأسهم: حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28

ويبحث الجمهور خلال الوقت الحالي عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 28 اليوم الاثنين عبر قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 2 صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرا، ويتم أيضا عرضها على شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 8 صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة 5 عصرا من السبت إلى الأربعاء، بإضافة إلى منصة watch it الرقمية.