«أمبالو وقناع فانج» رواية جديدة للكونغولي إيلي آنسامبا

برازافيل ـ العُمانية: أصدر الكاتب الكونغولي إيلي بارفى كومو آنسامبا رواية جديدة بعنوان (امبالو وقناع فانغ) تتحدث عن شاب جابوني تشترط عائلة خطيبته رأس بجع وجلد نمر كجزء من المهر. يسعى الخطيب واسمه امبالو كسائر الرجال في القبيلة إلى رفع التحدي وجلب المطلوب، فينصب فخاخًا في الغابة لاصطياد بجع ونمر، ومع أن الفخ المنصوب للبجع أمسك فريسة، إلا أن هذه الأخيرة لم تكن موجودة وكان في مكانها بعض الريش المتناثر: لقد سرقها مجهول، وهكذا وقع الخطيب في ورطة وذهب يبحث عن اللص لاستعادة رأس البجع وتلبية طلب أصهاره المستقبليين. ويقول المؤلف إن قبيلة امبالو كانت تملك أقنعة يطلق عليها اسم (فانغ) وتعزى لها قدرات سحرية كبيرة على تسوية الخلافات في المجتمع وفك الألغاز المحيرة، بما في ذلك الكشف عن اللصوص، ولكن قبل أن يستقبل شيخ القبيلة الخطيب، برز رجل أبيض وأخذ يدمر المكان المقدس بكل محتوياته ويقتل حراسه ومرتاديه.

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