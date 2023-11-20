«هانجر جايمز» يتصدر إيرادات السينما فـي أميركا الشمالية

واشنطن ـ العُمانية: تصدر الفيلم الجديد من سلسلة (هانغر غايمز) الذي يؤدي دور البطولة فيه توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان، إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققًا 44 مليون دولار.

وجاء فيلم ترولز باند توغيذر (كوميدي) وهو عبارة رسوم متحركة في المركز الثاني مكتسبًا 6ر30 مليون دولار، فيما كان المركز الثالث من نصيب فيلم الأبطال الخارقين الجديد (ذي مارفلرز) بإيرادات بلغت 2ر10 مليون دولار، بعد تصدره الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية. وحل فيلم الرعب (ثانكسغيفينغ) في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 2ر10 مليون دولار. وحصد فيلم الرعب (فايف نايتس آت فريديز) المركز الخامس محققًا 5ر3 مليون دولار.

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