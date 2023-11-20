تواصل فعاليات الموسم الثقافـي فـي جامعة السلطان قابوس

مسقط ـ «الوطن» :

ضمن فعاليات الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس، تم تنظيم جلسة حوارية بعنوان (المرأة العمانية نجاحات بحثية وابتكارية)، وذلك بالتعاون مع صالون المواطنة الثقافي، شاركت في الجلسة كل من: مها بنت محمد الحبسية رئيس نادي عمان بلوك تشين والبرمجيات المفتوحة، ومنار بنت حمد الجهورية الرئيسة التنفيذية لشركة بلامور، ونبراس بنت حمدان الشكيلي طالبة بكلية العلوم في الجامعة مبتكرة وحاصلة على جوائز محلية ودولية وعالمية، وقامت بإدارة الجلسة نهاد بنت محمد الكندية.

أقيمت الجلسة بحضور الدكتورة سعاد بنت علي أمبوسعيدية مساعد عميد الكلية للدراسات الجامعية الأولى ومجموعة من الأكاديميين والطلبة وألقت الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية رئيس صالون المواطنة الثقافي كلمة أكدت فيها على رؤية الصالون المتمثلة في ترسيخ القيم العمانية الأصيلة بما يتوافق مع العصر الحديث وتعزيز الهوية الوطنية، وأضافت أن أهداف الصالون تنبثق من رؤية عُمان 2040 ورؤيته تكمن في (ايجاد شباب عماني معتز بهويته الثقافية ومشارك في التنمية الثقافية المستدامة)، وتم تقديم عرض عمل مرئي إعداد الصالون حول المرأة العمانية.

ومن منطلق كون المرأة عنصرا لا يتجزأ للتطوير والتنمية في المجتمع، عرضت خلال الجلسة نماذج ناجحة لمشاركة المرأة في مجال الابتكار والبحث العلمي، حيث قدمت أولا نبراس الشكيلية تجربتها في مجال الابتكار والبحوث العلمية وفكرة ابتكارها لتوفير ديزل حيوي من النباتات السامة غير المستغلة في سلطنة عمان والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها، وتحدثت مها الحبسية عن تقنية البلوك تشين وتضمينها في بناء شبكة عبر منصة الايثيريوم بهدف حماية أجهزة انترنت الأشياء وتطرقت لتحديات التقنية والفرص والانجازات التي حققتها، واختتمت الجلسة مع تجربة منار الجهورية التي تناولت عن بدايات الفكرة لتأسيس مصنع خاص بالشركة، مؤكدة بالارتباط الوثيق بين ريادة الأعمال والابتكار، وأشارت إلى وجود العديد من التحديات المرتبطة بتنقية الطباعة ثلاثية الأبعاد والحاجة إلى نشر ثقافتها في المجتمع، وأكدت المشاركات في الجلسة الحوارية على أهمية الشغف للاستمرار والمواصلة في الإبداع والابتكار وتحقيق الأهداف والإنجاز.