القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة 28 من مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، بعد عرضها على منصة «watch it»، وقبل عرضها على شاشة قناة dmc، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة، يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث المسلسل، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته.



ويتعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع..



مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28

ويبحث الجمهور خلال الوقت الحالي عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 28 اليوم الاثنين عبر قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 2 صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرا، ويتم أيضا عرضها على شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 8 صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة 5 عصرا من السبت إلى الأربعاء، بإضافة إلى منصة watch it الرقمية.



ملخص الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة

بدات احداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بذهلب نرمين «نجلاء بدر» إلى رضوى التي تقوم بشخصيتها حنان مطاوع لزيارتها داخل السجن وكشفها عن تعاطفها معها منذ اليوم الأول، ثم إبلاغ عبدالغني «وليد فواز» عن طليقته سعاد «فدوي عابد» بأنها من قامت بتسريب الفيديوهات، بعد أن حصلت على الكاميرا، طرد سعاد «فدوى عابد» لـ عبدالغني «وليد فواز» من منزلها فيذهب الأخير إلى منزل رضوى «حنان مطاوع» ويصر على الإقامة فيه مع ابنته دنيا ويطلب من نورا صديقة رضوى المغادرة ولكنها ترفض، إرسال إيهاب ملف ماجدة «ناردين فرج» الذي يتضمن كافة أعمالها الفاسدة لحبيبته نرمين والتي تقوم بتركه للمحامي لطفي عبود «صدقي صخر» ويسلمه الأخير للظابط حسين، فيستدعي الظابط حسين ماجدة ويواجهها بأعمالها الغير مشروعة فتحجز طائرة خاصة وتفر هاربة.

قصة مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.