انت الان تتابع خبر "واحد من الناس" يستضيف سامح الصريطي وإبنته الفنانة الشهيرة في حوار ساخن لكشف العديد من الأسرار الخاصة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مفاجأة سارة، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" والذي سيذاع يوم الاحد القادم، الفنان المصري سامح الصريطي وإبنته إبتهال، وذلك في حوار نادر لهما لكشف العديد من الأسرار الخاصة.

في الحلقة يقدم الصريطي وابنته ديو غنائي لأحد الأغاني من تأليفهم، كما يقوم سامح الصريطي بتقليد أصوات الحيوانات.

يكشف الفنان خلال الحوار عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها سواء الأعمال التاريخية أو الاجتماعية، ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض ويرد علي الشائعات التي طالته بعد وضعها في إحدى دور الرعاية.