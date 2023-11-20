نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميل برسوم: محمد فراج فنان واعد وليه مستقبل كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان جميل برسوم، بموهبة النجم محمد فراج وأدواته كممثل جيد والفنان أحمد عيد أيضا، موضحا أنه يتعاون معهما في فيلم "الكهف" للمخرج عمرو عرفة المقرر عرضه في صيف 2024.

وتابع جميل برسوم خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"محمد فراج فنان شاطر وبحبه جدا وليه مستقبل كبير وأحمد عيد كمان موهوب ولسه عاميلن مع بعض فيلم "الكهف"، والفيلم ده هيكون من أفضل 10 أفلام في تاريخ مصر".

كما أشاد "برسوم" بموهبة الفنان أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأنهما وصلا لقمة النجاح على مستوى الدراما والسينما.

فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد عيد وجميل برسوم وغيرهم، من تاليف أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي وإخراج عمرو عرفة.

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



