الإثارة والتشويق يسيطران على الحلقة الـ 29 من مسلسل صوت وصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة 28 من مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، بعد عرضها على منصة «watch it»، وقبل عرضها على شاشة قناة dmc، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة، يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث المسلسل، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته.

ويتعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع..

مسلسل صوت وصورة الحلقة 29

يتبقى ساعات قليلة على عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 29 وسوف تشهد تلك الحلقة أحداث ومفاجآت تغيير مسار الأحداث رأسًا على عقب فيما يتعلق بقضية رضوى والدكتور عصام، البحث الآن على جوجل ومواقع التواصل مرتفع للغاية من أجل معرفة رابط الحلقة لمشاهدتها تشوقًا لمعرفة الحقيقة كاملة ومن الشخص الذي دبر كل هذا.

ملخص الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة

بدات احداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بذهلب نرمين «نجلاء بدر» إلى رضوى التي تقوم بشخصيتها حنان مطاوع لزيارتها داخل السجن وكشفها عن تعاطفها معها منذ اليوم الأول، ثم إبلاغ عبدالغني «وليد فواز» عن طليقته سعاد «فدوي عابد» بأنها من قامت بتسريب الفيديوهات، بعد أن حصلت على الكاميرا، طرد سعاد «فدوى عابد» لـ عبدالغني «وليد فواز» من منزلها فيذهب الأخير إلى منزل رضوى «حنان مطاوع» ويصر على الإقامة فيه مع ابنته دنيا ويطلب من نورا صديقة رضوى المغادرة ولكنها ترفض، إرسال إيهاب ملف ماجدة «ناردين فرج» الذي يتضمن كافة أعمالها الفاسدة لحبيبته نرمين والتي تقوم بتركه للمحامي لطفي عبود «صدقي صخر» ويسلمه الأخير للظابط حسين، فيستدعي الظابط حسين ماجدة ويواجهها بأعمالها الغير مشروعة فتحجز طائرة خاصة وتفر هاربة.

أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.