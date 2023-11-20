مواعيد الحلقة الـ 29 من مسلسل صوت وصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة 29 من مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، ترند مؤشر محرك البحث جوجل، قبل عرضها على منصة «watch it»، وقبل عرضها على شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة الـ 28 العديد من الأحداث المثيرة، يتشوق الجمهور لمعرفة أحداث المسلسل، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرض أولى حلقاته.

ويتعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة 29 من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع..

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 29

ويبحث الجمهور خلال الوقت الحالي عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 28، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 28 اليوم الاثنين عبر قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 2 صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرا، ويتم أيضا عرضها على شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة 8 صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة 5 عصرا من السبت إلى الأربعاء، بإضافة إلى منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 29

يتبقى ساعات قليلة على عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 29 وسوف تشهد تلك الحلقة أحداث ومفاجآت تغيير مسار الأحداث رأسًا على عقب فيما يتعلق بقضية رضوى والدكتور عصام، البحث الآن على جوجل ومواقع التواصل مرتفع للغاية من أجل معرفة رابط الحلقة لمشاهدتها تشوقًا لمعرفة الحقيقة كاملة ومن الشخص الذي دبر كل هذا.



أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.