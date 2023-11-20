في عيد ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن أحمد صيام

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان أحمد صيام، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده فهو من مواليد 20 نوفمبر 1953، ويعد واحدًا من الفنانين أصحاب التاريخ الكبير والمشرف بالسينما والدراما المصرية.

من هو أحمد صيام؟

ولد أحمد صيام 20 نوفمبر 1953 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة، نشأته في حي شعبي، مؤكدًا أن تلك النشأة ساعدت بشكل كبير في بناء شخصيتة، وتعلمه للأصول والعادات والتقاليد الطيبة، حيث قال خلال لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي: "ولدت بمنطقة شعبية وعلمنتا الجدعنة والرجولة فى المواقق ومراعاة الجيرة والعيش والملح"، تولى منصب أمين صندوق نقابة الممثلين خلفًا للفنان الراحل خليل مرسي، عمه كان فى التليفزيون "سعد صيام"، وزوجته الفنانة المعتزلة رانيا فتح الله، وإبنته الفنانة بسنت صيام.

مشوار أحمد صيام الفني

قادته الصُدفة لدخول المجال الفني، وذلك عندما اكتشفه المخرج شاكر خضير، حينما كان لا يزال يدرس بالجامعة، فعرض عليه القيام ببطولة مسرحية "كرنفال الأشباح"، الأمر الذي وافق عليه دون تردد، ولكنه اعتبر التمثيل مجرد هواية حتى بعد تخرجه من الجامعة، وشارك صيام، في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وكون قاعدة جماهيرية كبيرة خلال مشواره، فمع كل بداية عام جديد يتذكر الجمهور دوره وكلمته في فيلم «جاءنا البيان التالي»، والذي ظهر فيه مع الفنان محمد هنيدي بدور فقير وكاره للحياة بسبب فقره، وشاركة أيضًا الزعيم في فيلم "السفارة في العمارة"، وشارك أيضًا أحمد صيام، في العديد من المسلسلات منها "كلبش" و"أبو العروسة".

أعمال أحمد صيام

طير بينا يا قلبي، الورشة، المغامرون الخمسة والسفر الراسى عبر الزمن، حرب الجواسيس، الباطنية، السفارة في العمارة، بوبوس، عبودة ماركة مسجلة، تاجر السعادة، على جنب يا أسطى، طول الليالي، للعدالة وجوه كثيرة، علي سبايسي، خارج على القانون، عصابة بابا وماما، زهرة وأزواجها الخمسة، الإرهاب، الشبح، عريس دليفري، مدرسة الأحلام، رقم مجهول، ألف سلامة، أزمة سكر، الزوجة الثانية، نيران صديقة، العقرب، آدم وجميلة، حاميها وحراميها، على كف عفريت، أزمة نسب، الشك، زلزال، ادم، شديد الخطورة، بحر، الحوت الأزرق، يوم العرض، خيط حرير